“Le sfide che attendono la nostra città sono enormi. Penso che sia importante che tutti i cervesi prendano coscienza di quanto saranno fondamentali le prossime elezioni comunali per il presente e il futuro di Cervia.

Per questo motivo voglio proporre a Missiroli un confronto pubblico tra noi in piazza Garibaldi, in modo che tutti i cittadini potranno partecipare. Credo che sarebbe quanto mai necessario un simile dibattito anche per portare più cittadini consapevoli e informati al voto l’8 e 9 giugno.

Mi auguro che Mattia accetti di confrontarsi con me.”