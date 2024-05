“La criticità di oggi pomeriggio sta scemando, grazie alla Protezione Civile, alla Polizia Locale e ai volontari che si sono buttati sulle strade in aiuto di chi aveva bisogno, riuscendo a fare rientrare la situazione.

Sono caduti almeno 64mm di acqua (64 litri in un metro quadrato a terra) in meno di un’ora che rappresenta la pioggia media che cade in un mese.

Sappiamo che sono aridi numeri davanti a cantine di nuovo piene d’acqua.

Purtroppo la pulizia dei fossi non c’entra, perchè è proprio grazie ai fossi che l’acqua sta scolando e non possiamo nemmeno incolpare le reti fognarie non pulite dal fango, qui nella foto la condotta principale di via Pilastrino, che non presenta segni di terra o fango.

Ad oggi non esiste sul territorio un sistema in grado di recepire una così importante quantità d’acqua in così poco tempo.