Le nostre squadre, dai cantonieri alla Protezione Civile della Bassa Romagna e alla Polizia Locale, stanno verificando le varie situazioni spostandosi per il territorio, andando a vedere il livello raggiunto dalle casse di laminazione e rimuovendo, come in via Croce Coperta, rami che ostruivano la strada. La vasca di laminazione di via Lamone (foto), ad esempio, si è riempita a testimonianza di un fenomeno estremamente violento.