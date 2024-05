“Cia Romagna ha ricevuto segnalazioni dagli agricoltori associati per il maltempo che ha colpito nel tardo pomeriggio la Bassa Romagna e la parte nord-ovest di Ravenna: è caduta tantissima forte pioggia, in alcune zone anche grandine e il forte vento in certe aree ha steso, oltre al grano, anche dei filari. Oltre alle strade, allagati anche i campi con frutta e vigna molto probabilmente colpiti anche questa volta in maniera pesante.

Nei prossimi giorni si avranno informazioni più precise in seguito ai rilievi che verranno effettuati.”