Danni e allagamenti in Bassa Romagna e nel forese ravennate. Domani previste altre forti precipitazioni

Le immagini del nubifragio che nel pomeriggio di mercoledì si è abbattuto sulla Bassa Romagna e nel ravennate fra le 17.30 e le 19.30. Dopo aver causato allagamenti nel territorio imolese, acqua e grandine si sono abbattuti sui campi e sui centri abitati della provincia di Ravenna. Troppa l’acqua caduta in poco tempo, i canali a lato delle coltivazioni si sono presto riempiti e l’acqua ha inondato strade e campi. Stessa situazione si è verificata in alcune proprietà private e in alcune strade, dove il sistema fognario non è riuscito ad evacuare le violente precipitazioni. Danni a Massa Lombarda, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Lugo, Sant’Agata sul Santerno, Bagnacavallo, Sant’Antonio, Piangipane e Camerlona.

Fenomeni più contenuti si sono verificati a Castel Bolognese, Solarolo e nel territorio faentino.

In meno di due ore a Lugo sono caduti tra i 60 e i 65 millimetri di acqua, la stessa pioggia che cade in due mesi. A Bagnacavallo centro 48mm, nella zona nord 58mm. A Cotignola 40mm, a Solarolo 43mm, a Massa Lombarda 43mm.

Per domani sono previsti nuovi fenomeni analoghi nel centro-nord Romagna.