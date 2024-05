“Un violento fronte temporalesco si è abbattuto nel pomeriggio sulla provincia scaricando fino a 60mm di pioggia e grandine anche di grandi dimensioni su frutteti, vigneti e campi coltivati.

Le grandinate, piuttosto intense e prolungate, hanno colpito dure le coltivazioni nelle zone di Bagnacavallo, Villanova, Cotignola, in particolare nella zona di Budrio e Bagnara di Romagna. Qui si segnalano campi sommersi, ma soprattutto piante defogliante e frutti in fase di crescita e maturazione devastati dai chicchi di ghiaccio. Danni importanti anche nel territorio di Piangipane (Ravenna) con produzioni di orticole martoriate da acqua e grandine.

La grandine, seppur in maniera meno distruttiva, ha interessato anche zone di Castel Bolognese, in località Casalecchio, porzioni del territorio comunale di Solarolo e aree confinanti col Comune di Faenza.

“Si tratta – commenta Coldiretti Ravenna – di un evento la cui portata sarà completamente valutabile solo nei prossimi giorni, ma alcuni danni , piuttosto ingenti, sono purtroppo già ora ben visibili”.

La grandine è il fenomeno atmosferico più temuto dagli agricoltori per i danni irreversibili che provoca ai raccolti dato che in una manciata di minuti è in grado di distruggere il lavoro di un anno.

Coldiretti Ravenna invita gli agricoltori a segnalare al più presto i danni subiti, di modo tale da poter mettere in moto tutte le procedure di sostegno e ristoro possibili atte a compensare le eventuali perdite economiche e fondiarie subite.”