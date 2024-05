Si terrà lunedì 20 maggio al Parco «Pertini» (ore 20.30) di Cotignola la prima delle due presentazioni della lista civica Insieme per Cotignola – Centrosinistra in corsa alle elezioni amministrative che si terranno l’8 e il 9 giugno. La serata verrà replicata martedì 21 maggio, ore 20.30, alla Sala comunale di Barbiano (ore 20.30) in piazza Alberico.

Nel corso dei due appuntamenti, il candidato sindaco Federico Settembrini illustrerà il programma elettorale messo a punto dopo un ampio percorso partecipato inaugurato nel mese di dicembre 2023 che ha coinvolto centinaia di cittadini.

All’evento parteciperanno e si presenteranno al pubblico anche i dodici candidati al consiglio comunale: Samuele Staffa (capolista), Gloria Comandini, Gianluigi Fiori, Silvia Ronconi, Renzo Ballardini, Sara Chiarini, Gianni Scarpa, Laura Mancini, Lorenzo Vignoli, Simona Davenia, Federico Lusa e Chiara Mengozzi.

Per l’occasione verranno svelati anche i nomi dei quattro assessori che, qualora venisse raggiunto il quorum strutturale, andranno a comporre la squadra di governo guidata da Settembrini.

«Le cotignolesi e i cotignolesi – sottolinea Settembrini – nella scheda elettorale si troveranno davanti a una sola lista: la nostra. Non ci sono altri concorrenti. Il risultato, tuttavia, non è scontato: le elezioni saranno ritenute valide solo se almeno il 40% degli elettori esprimerà il proprio voto e se almeno la metà dei voti espressi verrà considerata valida. Se l’affluenza fosse inferiore, Cotignola verrebbe sottoposta a commissariamento: una gestione meramente tecnica della macchina comunale che porterebbe inevitabilmente a uno stallo dei tanti progetti che vogliamo realizzare. Siamo giunti a un momento cruciale della vita democratica della nostra comunità – aggiunge Settembrini – e non possiamo stare con le mani in mano. Noi del centrosinistra abbiamo assunto la responsabilità di prenderci cura dei nostri concittadini e continueremo a fare affidamento sul senso civico di tutti i cotignolesi, invitandoli ad andare alle urne e ad esprimere un voto valido».