Serie B2 maschile. Ieri, nella prima giornata della Serie B2 maschile, il neopromosso Tennis Club Faenza ha strappato un buon pareggio per 3-3 sui campi del Circolo del Castellazzo Parma. Una vittoria e una sconfitta nei primi due singolari, con Edoardo Pompei che ha regolato Leonardo Chiari 6-4 6-3, mentre Mattia Bandini ha perso 6-0 6-4 contro Filippo Botti. Identica situazione dopo gli altri due singolari, con il serbo Matej Sabanov, al suo esordio in maglia faentina, che ha superato agevolmente Tommaso Bonazzi 6-4 6-1, mentre Giacomo Botticelli è stato sconfitto da Alessandro Tombolini 6-1 7-6 (8-6 il tiebreak). La situazione di equilibrio si è protratta anche nei due doppi: nulla da fare per i faentini Edoardo Pompei e Giacomo Botticelli, sconfitti 6-2 6-2 da Filippo Botti e Tommaso Bonazzi, mentre Matej Sabanov e Mattia Bandini sono riusciti ad avere la meglio al fotofinish al super tiebreak su Leonardo Chiari e Sebastiano Tombolini per 6-3 4-6 10-8. «Poteva andare meglio, ma poteva andare anche peggio – commenta il capitano giocatore Edoardo Pompei – Purtroppo la superficie sulla quale abbiamo disputato le partite non ci ha agevolato, perchè il giudice ha deciso che i campi in terra rossa erano impraticabili, per cui abbiamo giocato su campi in moquette al coperto. E lì sopra, il 3-3 ci sta bene. Ringraziamo Sabanov, che ci ha subito portato due vittorie fondamentali».

Serie B2 femminile. Inizia con una sconfitta interna il difficile percorso del Tennis Club Faenza nel campionato di Serie B2 femminile. La squadra affidata alla maestra Paola Tampieri è stata battuta 3-1 dal Tennis Club Finale Ligure. La numero uno delle faentine, Alessia Ercolino, dopo essere partita bene, portandosi in vantaggio 4-1 nel primo set, è stata recuperata e battuta da Ludovica Penna 6-4 6-2. Situazione abbastanza simile per la giovane manfreda Sandy Mamini, che dopo essere stata anche in vantaggio nel primo set, ha poi ceduto contro Daniela Gramaticopolo, impostasi 6-4 6-0. Vittoria in rimonta per le liguri anche nel terzo singolare: la giovanissima faentina Aurora Fabbri, dopo aver vinto il primo set, nulla ha potuto contro il ritorno di Silvia Mocciola, che ha prevalso 1-6 6-4 6-2. Il punto della bandiera per le faentine è arrivato nel doppio, dove Alessia Ercolino e Veronica Valgimigli hanno battuto agevolmente Daniela Gramaticopolo e Silvia Mocciola 6-4 6-0.