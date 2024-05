La consigliera Fiorenza Campidelli del Partito Democratico è intervenuta con un’interrogazione in consiglio comunale per sollecitare l’attuazione del protocollo operativo per lo sviluppo di azioni volte a integrare politiche di orientamento e politiche attive del lavoro, in modo mirato a persone fragili e a rischio di esclusione sociale.

Nel 2022, su iniziativa della Provincia di Ravenna, venne costituito e sottoscritto l’accordo per la costituzione della Rete Territoriale per lo Sviluppo e per una ripartenza inclusiva e sostenibile della provincia di Ravenna denominata Re.Ri.Ra. All’accordo aderirono enti locali, Regione Emilia-Romagna, Agenzia regionale per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna ambito territoriale di Ravenna, Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, associazioni d’impresa e sindacati, allo scopo di strutturare una rete territoriale e costituire un tavolo di concertazione coordinato dalla Provincia e quattro tavoli tematici, coordinato da altri soggetti.

«Auspichiamo – dice Campidelli – che venga data applicazione a questo protocollo la cui missione è molto importante per individuare e realizzare in forma integrata politiche di orientamento e politiche attive per l’impiego. Queste politiche saranno rivolte in modo mirato alle famiglie e alle persone fragili e a rischio di marginalità, ai giovani e alle donne, per dare sostegno a iniziative locali e specifiche di attivazione e promozione.

È necessario offrire alle persone e alle imprese strumenti adeguati a rispondere in modo efficace ai cambiamenti che il mercato del lavoro ha subito, non solo a causa della pandemia.

Per non lasciare indietro nessuno è indispensabile mettere in campo strumenti generalizzati e al contempo personalizzati. L’obiettivo è quello di accompagnare le persone e offrire loro politiche attive dedicate a costruire in modo tale da rispondere a ogni esigenza.»