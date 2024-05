Oltre 6,7 milioni di euro a sostegno dell’agricoltura e per lo smaltimento del granchio blu che non viene consumato a fini alimentari. La commissione Politiche economiche ha dato parere favorevole al progetto legge proposto dalla giunta per sostenere l’agricoltura e le zone colpite dai danni del granchio blu.

Inizialmente il provvedimento prevedeva interventi pari 6 milioni di euro: la commissione ha approvato quattro emendamenti che hanno previsto un aumento complessivo di 755.000 euro portando l’entità dell’intero provvedimento a oltre 6,7 milioni di euro.

Le principali voci del progetto di legge sono: 700mila euro nel 2024 per mantenere la coltivazione della patata (a patto che si utilizzino tuberi-seme certificati), altri 500mila euro per il riso (a patto che si usino sementi certificate), 300mila euro per il sostegno al Consorzio dei salumi piacentini (pancetta, salame e coppa), un milione di euro per lo smaltimento del granchio blu non destinato a commercio e ristorazione, 270.000 euro per il sostegno ai mercati agricoli riservati e 285.000 euro per piani di controllo dei cinghiali. Su tre anni, invece, i fondi per il sostegno alla coltivazione di barbabietole ammontano a 1 milione di euro nel 2024, 1,5 milioni nel 2025 e 1,5 milioni nel 2026.

Ora il pdl viene trasmesso all’Assemblea legislativa per il voto definitivo.