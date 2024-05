La Cena Itinerante torna il 14 giugno, ma a Modigliana

Maggio è tornato a Faenza con i suoi tradizionali eventi: la Musica nelle Aie, Buongiorno Ceramica, a chiusura del mese ci sarà la 100 Km del Passatore. Mancheranno quest’anno la Cena Itinerante e il weekend del Distretto A. Il grande evento nato quasi vent’anni fa quest’anno si svolgerà a Modigliana. Tanti i motivi che hanno portato il Distretto A quest’anno a non organizzare l’evento a Faenza, a cominciare dalle conseguenze dell’alluvione. Il Distretto A, il quartiere del Rione Nero, è stato ampiamente colpito dall’alluvione e ancora le ferite non sono state risanate. Già la Cena Itinerante dello scorso settembre, organizzata per tornare ad animare le strade dopo l’invasione dell’acqua, dovette fare i conti con le conseguenze degli allagamenti