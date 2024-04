Venerdì 3 maggio , alle 21:00, al teatro Rasi , andrà in scena L’Europa non cade dal cielo. Cronistoria sentimentale di un sogno, di un’idea, di un progetto, spettacolo prodotto da Ravenna Teatro/Albe, nato nell’ambito del progetto EuRoPe LIVE, promosso dal Centro Europe Direct della Romagna del Comune di Ravenna e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna.

Dopo l’esordio dell’11 dicembre e le repliche in matinée – rivolte in particolare a scuole medie, superiori e studenti universitari – lo spettacolo è stato proposto al Rasi di Ravenna, al Teatro Walter Chiari di Cervia, al Comunale di Russi, al Teatro Goldoni di Bagnacavallo e al Masini di Faenza e torna in scena venerdì 3 maggio, al Rasi, nell’ambito del “Maggio Europeo 2024 a Ravenna e dintorni”. Nei prossimi mesi la replica vedrà inoltre nuove date nazionali. Ideato e diretto da Alessandro Argnani, si tratta di un racconto a due voci che ha come nucleo centrale l’Unione europea.

Due giovani attori ravennati, Camilla Berardi e Massimo Giordani, ripercorrono la storia d’Europa dagli esordi ai giorni nostri. Quella che emerge è una narrazione corredata da immagini e costellata da una playlist musicale legata ai diversi periodi storici raccontati, in un intreccio che mette in luce l’immaginario e gli ascolti delle giovani generazioni, nei diversi momenti della vita dell’Unione europea. Un affondo non solo nella storia, ma anche nei miti, nella musica e negli ideali vissuti da generazioni di giovani in tutta Europa. Testo di Laura Orlandini, con consulenza storica di Michele Marchi e Lucrezia Ranieri. Consulenza musicale Alessandro Luparini e Roberto Magnani, video Alessandro Penta, aiuto regia Alice Cottifogli.