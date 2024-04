la lengua dal donn; di anonimo; marito, a cui piace il sangiovese e moglie, pettegola, per ripicca decidono di restare muti per non andare a chiudere la porta di casa, al piano terra. Di qui un susseguirsi di equivoci e premure interessate del vicinato, che li credono in fin di vita e con varie argomentazioni tentano di spogliarli dei loro beni;