Andrea Sangiorgi del Consorzio Solco Ravenna è il nuovo presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confcooperative.

Già referente dei Giovani per la Romagna, Sangiorgi, 36 anni e cooperatore dal 2007, subentra a Dennis Maseri che è stato alla guida dei Giovani cooperatori per quattro anni. All’assemblea di rinnovo che si è svolta a Roma presso il Palazzo della Cooperazione, hanno partecipato oltre 100 delegati provenienti da tutta Italia. L’assemblea è stata occasione per dialogare sulle sfide cruciali che attendono i giovani cooperatori e sull’importanza dello scambio intergenerazionale; i lavori sono poi proseguiti con la presentazione di 10 esperienze di attività territoriali, l’elezione di un Coordinamento Nazionale di 21 persone con tutti i settori cooperativi rappresentati e l’intervento del presidente Maurizio Gardini.

“È stata un’assemblea di rinnovo molto partecipata e ricca di contenuti e stimoli – ha dichiarato Andrea Sangiorgi subito dopo l’elezione – un ringraziamento va a tutto il coordinamento precedente ed in particolare a Dennis Maseri per i 4 anni trascorsi insieme, poiché ci ha saputo guidare mantenendo sempre una visione comune. Siamo pronti a metterci in gioco per costruire insieme il futuro dell’impresa cooperativa giovanile, consapevoli che le sfide che ci aspettano saranno determinanti per una crescita comune”.

Confcooperative Romagna esprime le più sincere congratulazioni a Andrea Sangiorgi, gli augura buon lavoro e lo ringrazia per l’impegno profuso in Romagna.