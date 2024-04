L’azienda “Confezioni by Montalti Doriana”, oggi gestita dalla figlia Claudia Bellini ha compiuto 50 anni di vita. Nella giornata di domenica 28 aprile i ringraziamenti di Claudia per i genitori e il sistema CNA. Fra gli ospiti Alessandra Moretti, Andrea Corsini e Antonio Franceschini, oltre a partners, dipendenti, collaboratori ed amici. Oggi il marchio “Clò di Claudia B.” rappresenta un’azienda artigiana che esporta nel mondo il made in Italy della moda.