L’agricoltura continua a contare i danni: si stima un terzo in meno della produzione dopo l’alluvione

Un calo della produzione agricola pari a un terzo. 30 milioni di euro di danni stimati (nella provincia di Ravenna). Ad un anno dalla prima alluvione non è ancora semplice tracciare un bilancio delle conseguenze per l’agricoltura. Non è possibile infatti calcolare l’impatto delle inondazioni sul settore conteggiando unicamente i danni prodotti nell’immediato. Le conseguenze di acqua e fango infatti proseguiranno nel corso dei prossimi anni e, dalla Romagna fino a Bologna, si calcolano perdite per oltre un miliardo e mezzo. Sono 64 mila i lavoratori interessati dal settore. Ma le conseguenze rischiano di essere per tutti. Il calo di produzione porterà ad un aumento del costo della frutta per i consumatori e anche il PIL potrebbe risentirne.