Nuova bretella di Porto Fuori, i cittadini: “Non la vogliamo. Stop al progetto”

I cittadini di Porto Fuori continuano a chiedere lo stop al progetto della bretella, previsto per la nuova urbanizzazione dell’area est diel paese. La nuova strada si collegherà con via Bonifica e via Staggi, e in futuro è stato previsto anche il suo collegamento con la Classicana. Anche il consiglio cittadino e il consiglio territoriale della Darsena hanno dato parere negativo. Oltre mille cittadini hanno sottoscritto una petizione per dire no all’urbanizzazione e alla bretella.