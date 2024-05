Nel tardo pomeriggio di oggi verso le 17,15 in via De Brozzi ,un motociclista 23enne urta una fiancata di un’auto impegnata in una svolta e cade per terra. Immediati i soccorsi del 118 intervenuti con ambulanza ed elimedica, il ragazzo se pur cosciente visti i traumi è stato traportato in elicottero al Bufalini di Cesena. Illesa la conducente dell’auto. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale della Bassa Romagna per i rilievi.