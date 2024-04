Al fine di costituire un archivio delle segnalazioni di eventuali molestie olfattive riconducibili al parametro Ammoniaca (NH3), Enel Produzione S.p.A., come richiesto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e concordato con ARPAE, ha deciso di dotare il territorio Ravennate, in cui è situata la centrale “Teodora” di Porto Corsini (RA), di un sistema per la raccolta di segnalazioni della popolazione a mezzo APP.

Il sistema ODORCESI è una piattaforma per il monitoraggio degli odori basata sulle segnalazioni della popolazione e risponde all’esigenza di oggettivare e determinare il reale impatto olfattivo generato dalle sorgenti presenti sul territorio, con particolare riguardo al parametro Ammoniaca, attraverso il coinvolgimento diretto della popolazione. Il sistema digitalizzato è in grado di raccogliere, elaborare, verificare e validare le segnalazioni di disturbo olfattivo da parte della popolazione ed inviare alert di eventi odorigeni di rilievo.

Non appena ricevuta la segnalazione tramite l’applicazione, verranno effettuate verifiche e controlli nel caso in cui l’alert generato dal sistema sia riconducibile esclusivamente al parametro Ammoniaca; inoltre, verranno implementate eventuali azioni di mitigazione nel caso in cui dai controlli/verifiche, che saranno effettuati risultasse una responsabilità dell’impianto Enel.

I protagonisti del progetto ODORCESI sono i cittadini. Infatti, il sistema si basa sul supporto di un gruppo di recettori sensibili, che a mezzo di applicazione mobile per smartphone comunicano la percezione e l’intensità della molestia olfattiva in tempo reale. Dopo l’identificazione, l’utente potrà comunicare il tipo di odore percepito e il grado di disagio olfattivo.

Partendo, come riferimento dalla centrale “Teodora”, il “poligono di monitoraggio” si estende con raggio minimo di 3 km intorno a tale punto e contiene le aree costiere limitrofe di Marina Romea a nord-est della centrale (per una distanza di circa 4,5 km in direzione Nord) arrivando fino al lungo mare via Cristoforo Colombo di Punta Marina a sud-est (per una distanza di circa 4,2 km in direzione Sud). Sono comprese le aree di Marina di Ravenna e Porto Corsini immediatamente prossime alla centrale. Le segnalazioni dei cittadini all’interno delle aree sopra descritte saranno oggetto di monitoraggio continuo. I dati acquisiti saranno riportati in reportistica periodica e sarà condivisa con ARPAE.

Se risiedi nel “poligono di monitoraggio” puoi registrarti alla piattaforma ODORCESI tramite il seguente link https://odorcesi.odortel.com/stazionecesi/Platform/RequestRegister e scaricare la APP dagli store:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.odortel.odorcesi

o

https://apps.apple.com/it/app/odorcesi/id6475358604