Continuano a livello territoriale le iniziative celebrative dei 50 anni di attività di AIDO.

Domenica 7 maggio è la volta della sezione comunale di Ravenna proporre alla città il proprio evento celebrativo, che si consumerà in natura: si tratta dell’iniziativa “In compagnia per il dono”, una mattinata di cultura, natura e sport che si concretizza in una camminata con guardia ambientale nella pineta monumentale di Dante a Fosso Ghiaia.

Il ritrovo è fissato alle 9 al parcheggio del parco: qui verranno perfezionate le iscrizioni. Alle 10 prenderà poi il via la camminata che porterà all’imbarco sul kayak dal ponte delle Bote per la navigazione lungo il Fosso Ghiaia e il Bevano. Al rientro è previsto un breve spuntino per chiudere in bello spirito aggregativo e conviviale la mattinata. Nella giornata è prevista la possibilità di una visita guidata dell’idrovoro di Fosso Ghiaia.

A promuovere la mattinata è il Gruppo Kayak di AIDO Ravenna. Il ricavato delle quote di iscrizione sarà devoluto ad AIDO Ravenna per le proprie attività di promozione e sensibilizzazione alla cultura del dono e all’importanza di dare il proprio consenso alla donazione degli organi, al momento del rinnovo della carta d’identità.

Questo evento si colloca in un anno in cui AIDO, anche a livello comunale e provinciale, spera di confermare se non migliorare i buoni dati del 2022, che ha portato a un incremento di 203 iscritti, portando il totale a 16492, dei quali 5038 associati alla sezione comunale di Ravenna (4663 per il capoluogo e 375 per la sezione di San Pietro in Vincoli) e pure ad un aumento del numero dei donatori, 13 (9 in più del 2021) su un totale di 76 in tutto il territorio della Romagna, con 19 organi trapiantati (13 trapianti di fegato e 6 di reni), a cui si aggiungono 3 donazioni di organi a cuore fermo

In calo anche il numero delle opposizioni alla donazione: nel 2022, la percentuale della nostra regione era del 21,6%, dato nettamente inferiore di otto punti alle media nazionale.