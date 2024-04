In estate i lavori per la ricostruzione della passerella ciclopedonale di via Lapi

In estate via al cantiere per la demolizione e la ricostruzione della passerella ciclopedonale di via Lapi, fortemente compromessa dall’alluvione e oggi chiusa al transito delle biciclette.

Il Comune punta ad assegnare i lavori entro la fine dell’anno scolastico, per poter inaugurare l’importante passaggio a settembre-ottobre. La passerella è una via di comunicazione fra la zona di via Lapi e il centro storico molto utilizzata. Indispensabile per le famiglie che accompagnano i bambini a scuola in bici o a piedi.