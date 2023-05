Ieri, per Modigliana è stata una giornata molto intensa per organizzare e gestire gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade ancora interrotte, a seguito delle frane apertesi dopo il nubifragio dei giorni scorsi, oltre che per la gestione dei soccorsi.

Le attività hanno consentito di raggiungere la maggior parte dei nuclei isolati :

4 nuclei familiari sono stati raggiunti mediante l’intervento dell’elicottero dei VVFF, Aereonautica Militare e 118;

2 nuclei familiari sono stati raggiunti via terra dal Soccorso Alpino;

Grazie agli interventi avviati dal Comune, dalla Provincia e dai Gruppi Operativi Speciali dei VVFF sin dall’inizio dell’emergenza, martedì 2 maggio, sono stati raggiunti oltre 40 nuclei familiari:

Via San Savino, via Monte Trebbio, via San Casciano,via San Martino in Monte, via dei Frati, via Costa.

Grazie alla presenza dei reparti di volo dei VVFF e dell’Aereonautica Militare, si è potuto monitorare l’andamento dei movimenti franosi e programmare i restanti interventi per raggiungere tutti i nuclei familiari che comunque nella giornata di ieri, sono stati ricontattati per verificarne le necessità.

Oggi e nei prossimi giorni, proseguiranno i lavori di intervento sulla viabilità, per aprire i fronti di frana che ancora ostruiscono molte strade.