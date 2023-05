Da lunedì 8 maggio iniziano i lavori di ristrutturazione stradale in via G. Massarenti. I lavori, demolizione e ricostruzione dei marciapiedi, sistemazione delle caditoie e riasfaltatura finale, saranno divisi in due parti. Nella prima parte di lavori si interviene da via Di Vittorio fino alla fine di via Massarenti (lato chiuso). La strada è quindi chiusa e possono accedere solo i pedoni.

Sempre in ambito di viabilità, è attivo il semaforo pedonale a chiamata sull’attraversamento tra via Tomba e via Piratello. Il semaforo darà modo a chi arriva dal vicino canale dei Mulini, in particolare pedoni e biciclette, di attraversare la strada in sicurezza. Con l’accensione del semaforo si è modificata la viabilità in via Tomba che è diventata a senso unico da via Piratello verso nord.

Per l’assessora ai Lavori Pubblici Veronica Valmori, con il nuovo semaforo si realizza “la messa in sicurezza dell’attraversamento di via Piratello come collegamento tra due zone dello stesso quartiere e come percorso naturalistico lungo il Canale dei Mulini. Si tratta di un altro intervento finalizzato alla sicurezza stradale, soprattutto nei riguardi della mobilità lenta”.