Questa mattina nella sala Pier Franco Ravagli, presso il Centro Culturale Polivalente, la Sindaca Valentina Palli ha presentato il Programma elettorale elaborato con il contributo di cinque gruppi tematici che hanno messo a punto proposte che vanno dalle politiche sociali, allo sport, alla cultura, alle tematiche riguardanti i giovani e il mondo delle numerose e preziose associazioni di volontariato.

Partendo dalla consapevolezza che il lavoro rappresenta il punto di partenza di qualsiasi sviluppo nel programma si illustrano interventi per l’ambiente e lavori riguardanti strutture pubbliche come scuole, Casa della salute e la struttura per la disabilità Casa Canterini

Il programma riconoscendo il positivo lavoro svolto dell’amministrazione comunale in anni segnati da crisi energetiche, pandemia e alluvione propone le linee di sviluppo della città di Russi

Davanti alle numerose persone presenti Valentina Palli, dopo aver ringraziato per il lavoro e l’impegno dei consiglieri e componenti dell’attuale giunta, ha introdotto i candidati che si sono presentati evidenziando le motivazioni che hanno portato all’impegno in questa campagna elettorale, caratteristiche e ambiti di impegno… 8 donne e 8 uomini che vanno dai 23 ai 77 anni, molti alla prima esperienza, alcuni già impegnati come consiglieri o assessori, studenti universitari e pensionati, liberi professionisti, insegnanti, commercianti, dipendenti di aziende del territorio o di istituzioni pubbliche.

Tutti impegnati nella vita sociale della città e in associazioni di volontariato.

Ecco in ordine alfabetico i 16 candidati al Consiglio Comunale di Russi :