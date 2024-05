La promozione in serie C, un sogno che ad inizio stagione sembrava pura utopia e che invece i giallorossi hanno cullato per quasi tutto il campionato, a soli 90 minuti dalla fine è ancora alla portata degli uomini di Gadda, autori, a prescindere dal risultato finale, di un cammino strepitoso. Se è vero che il Carpi ha in mano il match point in casa contro il Certaldo è altrettanto vero che solo chi crede nelle imprese può provare a farle e quindi domani a partire dalle 15 i giallorossi scenderanno in campo con un solo obbiettivo vincere. Quello che sarà il risultato del Cabassi poi determinerà la promozione, ma qualsiasi sogno passa solo dal superare l’Imolese.

La squadra allenata da Gianni D’Amore è stata a lungo nel girone di andata una delle più vicine inseguitrici del Ravenna ed al Romeo Galli ci volle un’intuizione di Sabbatani all’ultimo respiro per avere la meglio dei rossoblu. Imolese che grazie al pareggio di domenica contro la capolista Carpi ha riacceso le speranze in casa giallorossa, ma che proprio per questo risultato inatteso deve essere un avversario da prendere con le molle, che arriverà al Benelli a testa libera e con la voglia di dimostrare di che pasta è fatto senza speculazioni. Di particolare interesse la coppia offensiva composta dall’ex giallorosso Raffini e dal giovane Capozzi, prodotto del vivaio che è stata la vera e propria rivelazione stagionale in casa ospite, anche se sono tanti i giovani che si sono messi in mostra agli ordine di D’Amore.

Massimo Gadda ha preparato la partita tenendo alta la soglia dell’attenzione dei suoi, inutile distrarsi con vicende extra campo se poi dal campo non dovessero arrivare i tre punti. Qualche problema a livello di formazione per i giallorossi che, già costretti a rinunciare a Magnanini, Mancini e Pavesi sono costretti a fare a meno anche di Nappello, uno dei più positivi dell’ultimo periodo, che lamenta un fastidio al flessore che già lo aveva tormentato a fine 2023.

Al netto delle assenze le parole del tecnico giallorosso non lasciano dubbi sull’approccio alla gara: “Dobbiamo assolutamente pensare solo al campo ed alla nostra partita. Vogliamo finire bene questa annata fantastica, a prescindere da come finirà il campionato. Ci troveremo di fronte un avversario pericoloso, una squadra giovane e che gioca un buon calcio, non sarà semplice venirne a capo. Giocheranno liberi, senza pensieri e non sarà facile, ma noi dovremo concentrarci solo su noi stessi perché sarà una partita dura sia sul piano mentale che fisico.”