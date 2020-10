Buoni ritmi, grande atletismo e un passo avanti sul piano della preparazione per l’OraSì Ravenna nell’amichevole giocata a Moncalieri contro la Reale Mutua Torino. Al Pala Einaudi va in scena un match giocato con l’intensità di una partita vera, dove le squadre si sono affrontate a viso aperto per tutti i 40 minuti e dove solo nel finale i piemontesi hanno rotto l’equilibrio, imponendosi per 71-59.

La cronaca

OraSì in campo con Denegri, James, Cinciarini, Givens, Simioni; Torino con Clark, Alibegovic, Cappelletti, Pinkins, Diop.

Inizio subito pimpante con Cinciarini, Denegri, James e Givens a segno per Ravenna e Torino che conduce 13-10 a metà tempo. L’OraSì getta nella mischia Venuto, Chiumenti e Maspero per Denegri, Simioni e Givens, i ritmi sono piuttosto alti e l’agonismo non manca, James schiaccia il punto del 15 pari, entra anche Oxilia in un primo quarto che si chiude sul 21-19 con una super stoppata di Ra’Shad James su Pagani.

Avvio di secondo quarto con una palla recuperata per parte e Cinciarini che dall’arco firma il sorpasso OraSì (21-22). Le difese salgono di livello e costringono all’infrazione dei 24 secondi o a tiri forzati e il primo canestro dal campo di Torino arriva dopo tre minuti con un bel sottomano di Pinkins. Alibegovic mette la tripla del 26-22, Ravenna impatta dalla lunetta con Simioni e Cinciarini. Il secondo quarto termina 14-11 e a metà gara il punteggio è 35-30.

Coach Cancellieri rimanda in campo i quattro di partenza più Chiumenti lungo, che però commette subito il suo quarto fallo e lascia il posto a Simioni. Il primo canestro del quarto è ancora di Cinciarini (41-32), Torino con la tripla di Diop arriva al massimo vantaggio (48-36) poi Cinciarini e Givens accorciano, time out Cavina. James risponde a Penna da tre, nel finale Ravenna chiude bene la difesa e ricuce fino al 55-51.

Ultimo quarto con Venuto, James, Oxilia, Maspero e Simioni, poi entrano Chiumenti, Cinciarini e Givens; il numero 45 recupera due grandi palloni e l’OraSì si riporta ad un solo possesso con Cinciarini (55-53) ma non trova nelle due azioni successive il guizzo per il pareggio. La difesa di Ravenna non concede punti per cinque minuti, poi Torino trova tre triple che valgono il break decisivo.

Reale Mutua Torino-OraSì Ravenna 71-59 Parziali: 21-19, 14-11, 20-21, 16-8

Reale Mutua Torino: Clark 12, Alibegovic 17, Pagani, Penna 6, Cappelletti 4, Campani NE, Pinkins 11, Toscano, Diop 21, Bushati. All.: Cavina

OraSì Ravenna: Cinciarini 14, Chiumenti, James 9, Denegri 5, Venuto, Maspero 6, Oxilia 4, Simioni 6, Buscaroli, Givens 15, Cinti NE. All.: Cancellieri