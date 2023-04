Non basta una super rimonta nel secondo tempo all’OraSì Ravenna, che esce sconfitta anche dalla terza partita del Girone Salvezza, con la Kienergia Rieti che passa al Pala De Andrè per 68-75. Dopo una prima metà di gara da dimenticare, che porta al -22 dell’intervallo, i giallorossi recuperano una gara che sembrava compromessa e trovano anche il sorpasso negli ultimi minuti con una tripla di Musso, ma nel finale i canestri di Geist (top scorer della gara con 22 punti) decidono la sfida in favore degli ospiti.

Doppia cifra tra i padroni di casa per capitan Musso (18), Anthony (17) e Petrovic (11), ma i 30 punti subiti nel solo primo quarto si dimostrano una montagna troppo grande da scalare per i ravennati, ancora privi di Vrankic.

La partita

Alla palla a due Coach Lotesoriere, con Vrankic ancora assente per l’infortunio alla caviglia, conferma il quintetto con capitan Musso, Anthony, Bonacini, Petrovic e Bartoli. L’avvio è equilibrato e ad alti ritmi, Petrovic mette la tripla del 5-4, Musso quella dell’8-8, ma appena le percentuali giallorosse si abbassano, Rieti allunga sul 10-16. Gli ospiti sono più presenti a rimbalzo e trovano molte soluzioni in contropiede, la tripla di Tassone vale la doppia cifra di vantaggio sul 13-23, quella di Maglietti allo scadere del quarto allunga il parziale fino al 13-30.

Nella seconda frazione l’OraSì prova a stringere le maglie in difesa, ma fatica a trovare ritmo in attacco. Le triple di Maglietti (15-33) e Geist (17-36) trascinano gli ospiti fino alle 20 lunghezze di vantaggio. Ravenna accenna a una reazione tornando dal 17-38 al 22-38, ma in chiusura di periodo Rieti trova il massimo vantaggio sul 23-45 con cui le squadre tornano negli spogliatoi.

Al rientro dall’intervallo lungo i padroni di casa presentano tutto un altro piglio e le triple di Bonacini e Bartoli riportano i giallorossi fino al -11 firmato da Anthony sul 37-48. Qualche ingenuità ravennate permette alla Kienergia di riprendere in mano l’inerzia del match con un parziale di 0-9 che riporta il divario a 20 punti (37-57), ma l’OraSì si rialza ancora con la tripla di Anthony che apre un contro parziale di 10-2 chiuso dal canestro pesante di Giordano per il 47-59 di fine quarto.

Nel quarto periodo Anthony continua a guidare la rimonta (53-59), mentre la difesa di Ravenna continua a concedere poco agli avversari. La tripla di Petrovic vale il 56-61, e ancora Anthony riporta l’OraSì a un possesso di distacco sul 62-64. Capitan Musso mette la bomba del sorpasso sul 65-64, facendo esplodere il Pala De Andrè, ma Geist trova la risposta immediata (65-67). Una dubbia stoppata di Tucker nega a Anthony il canestro del possibile pareggio sul 67-69, mentre Geist mette 8 punti in fila per gli ospiti con la tripla che chiude la gara sul 67-72, arrotondato poi dai liberi finali a 68-75.

Il tabellino

OraSì Basket Ravenna – Kienergia Rieti 68-75 (13-30, 23-45, 47-59)

Ravenna: Anthony 17, Giordano 5, Musso 18, Bartoli 5, Oxilia 5, Onojaife 3, Galletti ne, Giovannelli ne, Petrovic 11, Laghi ne, Allegri ne, Bonacini 4. All.: Alessandro Lotesoriere. Ass.: Roberto Villani, Giovanni Piastra.

Rieti: Naoni ne, Rotondo 4, Tassone 5, Del Testa 2, Maglietti 10, Nonkovic, Geist 22, Bonacini 8, Tucker 9, Timperi 6, Paci 9. All.: Andrea Ruggieri. Ass.: Andrea Auletta.

Arbitri: Andrea Masi di Firenze, Daniele Alfio Foti di Vittuone (MI) e Fulvio Grappasonno di Lanciano (CH).