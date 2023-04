Va alla Callipo gara 1 dei quarti dei playoff ma la Consar Rcm regge bene il confronto con chi ha chiuso al primo posto la regular season e torna a Ravenna con la convinzione che gara 2 di mercoledì 19 sia molto aperta e tutt’altro che scontata nel suo esito. La squadra di Bonitta, trascinata da Bovolenta, che mette a segno 25 punti, ed è di gran lunga il top scorer, paga la partenza col freno a mano tirato nei primi due set, vince bene il terzo, parte piuttosto bene nel quarto ma poi subisce il ritorno dei padroni di casa, che traggono grandi risorse da Buchegger, che va a prendersi la palma dell’Mvp con 17 punti, tra cui l’ultimo di ogni set vinto.

La cronaca della partita L’ace di Mijalovic e il muro di Buchegger spezzano l’equilibrio iniziale del primo set (10-6). La Consar Rcm forza molto in battuta e sbaglia molto di conseguenza (7 gli errori) e fatica in attacco, anche per la grande difesa dei padroni di casa, e non riesce a rovesciare l’inerzia di un parziale che la Callipo ha saldamente in mano. E’ un crescendo progressivo quello di Orduna e compagni, che la Consar Rcm riesce però a frenare piazzando un break di 8-2 (da 22-13 a 24-21), con 5 punti consecutivi di Bovolenta (8 in totale in questo set col 53%), prima di arrendersi al quinto punto di Buchegger.

Partenza in salita di Ravenna anche nel secondo set (3-0). Buchegger trova l’ace del 6-2 e Bonitta prova a dare vigore all’attacco inserendo Ngapeth per Pinali. Ravenna riprende quota (7-6). Ma la Callipo riparte (10-7) e Bonitta ricorre anche a Monopoli e Arasomwan. La Consar Rcm cerca di ricucire il distacco di tre punti ma la squadra di Douglas non concede spazi e anzi con due attacchi consecutivi di Balestra si porta a +5 (18-13) per poi dilagare nel finale.

All’inizio del terzo set, con Ngapeth e Arasomwan nello starting six, Arasomwan propizia il primo vantaggio di Ravenna nel match (1-2), Comparoni firma il +2 (3-5), subito annullato dai giallorossi di Calabria. La Consar Rcm ha il merito di ripartire portandosi a +4 (6-10). Un errore avversario e un punto di Bovolenta valgono il massimo vantaggio ravennate (11-17). Ravenna vola, Vibo arranca un po’ sfiduciata. Goi e compagni si prendono il set che riapre la gara.

Ci crede la squadra di Bonitta che spinge sull’acceleratore all’inizio del quarto set, portandosi sul 2-6. Bovolenta estrae l’ennesimo punto della sua partita per dare il +5 ai suoi (6-11). Si scuote la Callipo che produce un’accelerata che la riporta pericolosamente sotto fino al pareggio a quota 12 con l’ace di Buchegger e di nuovo in vantaggio con Tondo (13-12). Ravenna reagisce e apre una fase di cambio palla, spezzata da suoi due errori di fila che mandano Vibo 20-18. La Consar Rcm non ha più forze, la Callipo va a conquistare gara 1, con il solito punto finale di Buchegger, e la 18esima vittoria casalinga di fila.

Il commento di coach Bonitta “Era abbastanza normale che potessimo partire con qualche difficoltà, ci siamo ripresi, abbiamo fatto due ottimi set, in cui abbiamo giocato una buona pallavolo, poi nei frangenti decisivi è salito in cattedra Buchegger che ha saputo fare la differenza. Non è mancato molto oggi nella nostra partita. Guardiamo con fiducia a gara2. Ci crediamo e speriamo veramente di tornare a Vibo domenica prossima”.

