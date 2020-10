Prima vittoria in preseason per la Rekico, aggiudicatasi con la RivieraBasket Rimini un derby acceso e intenso, giocato da entrambe con un ritmo da campionato. L’unica notizia stonata è l’infortunio di Petrucci, scavigliatosi venerdì in allenamento, che non ha potuto esordire con i galloni di capitano: l’ala è stata infatti nominata dai compagni, Capitano della Rekico per l’annata 2020/21. Una bella soddisfazione per il giocatore che vestirà la canotta faentina per la terza stagione. Ha marcato visita contro Rimini anche Calabrese, quasi recuperato da un problema muscolare che lo sta tenendo fermo da un paio di settimane.

La partita con Rimini era l’antipasto della sfida di Supercoppa del Centenario che si giocherà domenica 11 ottobre alle 18 al PalaCattani, primo incontro ufficiale della stagione. La Rekico farà le prove generali in vista di questa sfida mercoledì al PalaCattani contro Ozzano.

Ma quali indicazioni ha lasciato il derby con Rimini a coach Serra? La squadra ha mostrato ancora una volta grande aggressività difensiva e lucidità in attacco. Anche dal lato caratteriale i Raggisolaris hanno ben figurato, perché dopo una partenza fulminante di 10-2 e il recupero firmato da Simoncelli, hanno continuato a mantenere il vantaggio e una buona intensità, calando soltanto nell’ultimo periodo quando la freschezza fisica è venuta meno.

RivieraBanca Rimini – Rekico Faenza 70-73 (18-23; 36-44; 51-59)

RIMINI: Rivali 5, Bedetti 6, Rinaldi 10, Crow 7, Moffa 5, Broglia 10, Ambrosin 9, Simoncelli 16, Rossi F. 2, Rossi D. ne, Alviti ne, Riva ne, Mladenov ne. All.: Bernardi

FAENZA: Testa 12, Anumba 11, Rubbini 11, Marabini, Calabrese ne, Ballabio 9, Ly-Lee 2, Filippini 13, Iattoni 8, Fuschini ne, Solaroli 7, Bartolini ne. All.: Serra