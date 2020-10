Piero Pelù riceve a Faenza il premio per i 40 anni di carriera

40 anni di carriera per Piero Pelù, premiato nella notte di sabato a Faenza nel corso della seconda giornata del Mei, il Meeting delle Etichette Indipendenti, che quest’anno ha proprio nei Litfiba i protagonisti principali. Dopo Piero Pelù infatti saranno Gianni Maroccolo e Ghigo Renzulli, nella giornata di domenica, ad essere premiati per i 4 decenni di attività su e giù per i palchi. Omar Pedrini sarà l’altro nome che animerà la domenica pomeriggio manfreda. Oltre a Pelù, sabato sera è stata premiata anche Tosca con il riconoscimento intitolato a Nilla Pizza e assegnato dai giornalisti romagnoli.