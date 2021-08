Alessandro Bovolenta e Mattia Orioli da Ravenna ai Mondiali Under 19 di Pallavolo in programma in Iran, a Teheran.

I due giovani giocatori che hanno disputato il campionato di serie C con la Consar Ravenna hanno raggiunto un importante obiettivo, al termine di una stagione caratterizzata da diverse soddisfazioni, come la conquista del titolo regionale Under 17 e successivamente il quarto posto alle fasi finali nazionali. Titolo sfiorato anche per quanto riguarda il campionato regionale Under 19.

La convocazione in Nazionale per Alessandro, figlio primogenito di Vigor Bovolenta, ha un significato forse doppio poiché riporta il nome Bovolenta in maglia azzurra, dopo i tanti successi ottenuti dal padre (1 argento olimpico, 4 World League, 1 Coppa del Mondo, 2 Campionati Europei caratterizzati anche da due secondi posto e un terzo posto).

La prima partita ai Mondiali sarà il 24 agosto, alle 14.30 contro il Brasile