L’atleta cervese Matteo Galassi, Circolo della Spada Cervia – Milano Marittima, Gruppo Sportivo Carabinieri rientra da Riyadh con la medaglia d’ORO, dai Campionati Mondiali individuali e a squadre “Under 20” nella Categoria Giovani, un buonissimo settimo posto nell’individuale e dopo due giorni si conferma campione del mondo a squadre, precisamente il 17 aprile 2024, con il ruolo di tiratore in chiusura, dopo una successione di assalti sempre più in progressione nella costanza ed esaltanti, porta a casa questo meraviglioso risultato insieme ai suoi compagni di squadra: Del Contrasto Nicoló, Mastromarino Fabio, Rizzi Jacopo compagni di nazionale.

Successivamente in aprile si sono svolti i Campionati Italiani “Under 23” venerdì 26 la competizione di spada maschile, gara molto lunga dove si rientra dalla Calabria con un buon 11* posto su ben 155 tiratori italiani Under 23, Matteo ancora diciottenne in forza per le prossime sfide che gli spetteranno, ovvero per i rispettivi Campionati Italiani “Under 20” a Genova a fine maggio e Campionati Italiani Assoluti i primi di giugno a Cagliari.

Un grandissimo in bocca al lupo a Matteo Galassi, al Circolo della Spada Cervia – Milano Marittima.