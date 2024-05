Il sindaco uscente, Massimiliano Pederzoli, si ricandida a Brisighella con, come scrive il suo slogan nei manifesti, “il coraggio di fare”. Presentati i lavori di cinque anni di governo ed i progetti per i prossimi cinque con una squadra in parte pienamente confermata (con in particolare la presenza della Senatrice Marta Farolfi) e in parte rinnovata.