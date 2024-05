Sarà presentata martedì sera, alle 20, all’Oratorio dell’Annunziata in via Foschi 6, la lista “Sì cambia Solarolo”, la lista a sostegno della candidata Elisabetta Vignando. Esperta di sviluppo industriale per le Organizzazioni Multilaterali, Elisabetta Vignando si è occupata di sviluppare strategie di investimento e implementazione delle politiche economiche e sociali nei Paesi emergenti. Ha vissuto in Russia, Vietnam, Egitto e in vari altri Paesi dove ha conseguito rilevanti riconoscimenti governativi.

La lista nasce dall’unione di due schieramenti del Comune di Solarolo: “Solarolo per tutti” e “We are the people”.

I due schieramenti intendono apportare quello che hanno definito: “Un cambio di rotta importante nella gestione del Comune di Solarolo per rilanciare il territorio sotto tutti gli aspetti , economico, sociale e culturale. Sul fronte economico, si prevede di promuovere iniziative per stimolare la crescita economica locale, sostenere le imprese esistenti e attirare investimenti. Dal punto di vista sociale, l’obiettivo sarà quello di favorire la coesione sociale, garantire l’accesso ai servizi pubblici e promuovere l’inclusione di tutti i membri della comunità. Sul versante culturale, si mira a valorizzare il patrimonio locale, promuovere la conoscenza e la comprensione della cultura territoriale e delle sue eccellenze attraverso programmi educativi nelle scuole, workshop , mostre ed eventi tematici . Sul fontedell’innovazione e delle politiche giovanili investire sulle nuove generazioni sarà uno dei punti cardine dell’amministrazione della lista. I giovani rappresentano il capitale umano fondamentale per il futuro di Solarolo. Investire nelle loro competenze, talenti e aspirazioni li prepara ad affrontare le sfide del mondo moderno e a contribuire attivamente al progresso della società. Sul tema dei fondi post-alluvione, cruciale per la comunità di Solarolo, si intende istituire una cabina di regia per supportare i cittadini nella formulazione delle domande di indennizzo riferite alle ordinanze 11 e 14 del Governo”.

La cabina di regia pensata da “Sì cambia Solarolo” servirà a “Fornire assistenza diretta ai cittadini nell’elaborazione e nella presentazione delle domande di indennizzo, assicurando che siano correttamente compilati e che includano tutte le informazioni necessarie per una valutazione accurata.Supporto ai cittadini riguardo alle procedure di richiesta di indennizzo, i documenti necessari, i tempi e le modalità di presentazione delle domande e altre questioni correlate.Rappresentanza degli interessi dei cittadini: con la funzione di fungere da portavoce per i cittadini presso le autorità competenti, presso l’Unione della Romagna Faentina, sul tavolo regionale e nazionale con l’obiettivo di assicurare un’adeguata rappresentanza politico-istituzionale al Comune di Solarolo”.

Nella visione di Elisabetta Vignando e della sua compagine, il Comune di Solarolo dovrebbe “Potenziare il ruolo attivo all’interno dell’Unione della Romagna Faentina, facendosi promotore degli interessi della propria comunità e lavorando per garantire un equo trattamento e un’equa distribuzione delle risorse all’interno della Regione. Dovrà altresì rafforzare la sua partecipare alle discussioni e alle decisioni prese all’interno dell’Unione, portando avanti le esigenze della propria comunità, partecipando attivamente allo sviluppo di programmi e progetti a valere sui fondi della programmazione europea 2021-2027”.

Un occhio anche all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. La lista si definisce una sostenitrice degli obiettivi individuati dalle Nazioni Unite: “L’impegno si concretizzerà in una visione inclusiva dello sviluppo sostenibile che tiene conto delle esigenze delle persone, del pianeta e della prosperità economica e riflette i valori di responsabilità sociale e ambientale per la comunità di Solarolo”.

I CANDIDATI DELLA LISTA

1.RENATO TAMPIERI

2. CARLO MUCCHI

3. LUIGI BARNABE’

4. CESARE BEDESCHI

5. KATIA BOSCHI

6. DENNIS FERNIANI

7. MARIA CHIARA FRONTALI

8. MONIKA BARBARA GORECKA

9. ALEX GUERRINI

10. STEFANIA MONTUSCHI

11. DAVIDE PINI

12. NADIA SPADA