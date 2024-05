L’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Promosagri, cooperativa di servizi dedicati alle cooperative tra lavoratori di conduzione terreni della Provincia di Ravenna, ha confermato Stefano Patrizi alla carica di presidente.

Eletto per il terzo mandato consecutivo, Patrizi ha dichiarato: “Sono onorato di poter continuare a servire le nostre Cooperative Agricole Braccianti (CAB): un grandissimo patrimonio della nostra comunità e un modello economico esemplare. Le CAB sono state colpite al cuore dall’alluvione dell’anno scorso, ma proprio nel momento del bisogno e del dolore hanno rappresentato uno dei più alti esempi di comunità e solidarietà nel Paese. Ora si stanno rialzando, soprattutto grazie alla loro tenacia, con loro continueremo a lavorare per la crescita del gruppo e della filiera agroalimentare cooperativa, partendo dalle persone che ogni giorno le guidano e gli danno vita con il loro lavoro”.

Cambio invece alla vicepresidenza con il passaggio di testimone dal direttore di Agrisfera Giovanni Giambi al collega di CAB Comprensorio Cervese Paolo Rosetti. “Ringrazio i consiglieri per la fiducia riposta in me nel propormi ed eleggermi come vice presidente e ringrazio Giovanni Giambi per il lavoro svolto durante il precedente mandato”, ha commentato Rosetti. “Lavoreremo insieme – continua – per fare in modo che la cooperativa cresca e affinché tale crescita garantisca un servizio migliore e puntuale per le CAB”.

“Promosagri svolge una funzione centrale di servizi e aggregazione per le nostre cooperative agricole”, sottolinea il Presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi, “Da quest’anno infatti abbiamo cominciato ad investire anche in un progetto di ricerca inedito con l’Università di Bologna per prepararci alle enormi sfide che il mondo agricolo ha di fronte.”

L’assemblea ha approvato il bilancio e eletto come consiglieri di amministrazione i direttori di sette delle cooperative socie (Claudio Mazzotti di CAB Campiano, Marco Lanzoni di CAB Bagnacavallo e Faenza, Giampietro Sabbatani di CAB Massari, Giovanni Giambi di Agrisfera, Lino Bacchilega di CAB Terra, Paolo Rosetti di CAB Comprensorio Cervese e Franco Balducci di CAB Fusignano).

Il patrimonio delle 7 Cooperative Agricole Braccianti è un bene accumulato in 140 anni di lavoro e sacrifici da generazioni di braccianti. Un patrimonio intergenerazionale, collettivo e indivisibile, perché di proprietà delle cooperative e non dei soci, di circa 12.000 ettari, che continua ad assicurare lavoro ai soci anche nelle annate più complesse.