Faenza ricorda la prima alluvione del 3 maggio 2023

Ad un anno dalla prima alluvione che ha colpito la Romagna, Faenza ha voluto ricordare gli eventi che sconvolsero la vita di molte persone lo scorso 3 maggio.

Il pomeriggio è iniziato in piazza San Francesco, con la riapertura del parco al termine dei lavori di riqualificazione dopo l’alluvione e l’inaugurazione della nuova opera realizzata dallo scultore Giorgio Palli nell’area giochi, Cucciolo, che affiancherà la band musicale ricavata da Palli dai tronchi di cinque alberi abbattuti a causa del cattivo stato di salute.

Il secondo momento è stato animato dall’attrice Ana Patricia Marioli di Studio 7 Theater e dal suo spettacolo per tutte le età “Crianças – Figli della strada”.

Al termine della rappresentazione, da piazza San Francesco è partito il “Corteo d’acqua” ideato da Teatro Due Mondi all’interno del laboratorio Senza Confini. Il corteo ha percorso Corso Matteotti e ha raggiunto Piazza del Popolo dove è stata messa in scena “Azione sopra e sotto l’acqua”: l’acqua, simbolo di vita, è diventata un’onda capace di distruggere case, ricordi e vite. Un’onda, come le onde del mare che separano due continenti, l’Europa e l’Africa, la ricchezza e la povertà, e travolgono le piccole imbarcazioni di fortuna e profughi che tentano di attraversarle.