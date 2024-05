I Blacks perdono la prima sfida con la Libertas, ma lunedì alle 20.45 avranno la possibilità di riscattarsi in gara 2 che sarà ancora a Livorno. I Raggisolaris giocano una buona partita dal lato caratteriale, ma pagano l’intensità mostrata dai toscani nel primo quarto che permette loro di acquisire un vantaggio di 14 punti e di mantenere l’inerzia fino alla fine nonostante la reazione faentina. Un applauso ai tifosi dei Raggisolaris che hanno sostenuto in grande numero la squadra.

La Libertas sfodera subito l’aggressività difensiva e a farne le spese è soprattutto Papa che commette tre falli in poco più di due minuti. Faenza prova a reggere comunque l’urto, ma inizia a soffrire quando l’Akern pressa sugli esterni non consentendo di costruire gioco e a rimbalzo fa la voce grossa. Armi che le permettono di portarsi sul 24-10 con una tripla di Bargnesi. I Blacks piazzano però un break di 7-0 per il 17-24 costringendo coach Andreazza al time out. Al rientro in campo la Libertas sfodera lo stesso parziale e al primo riposo conduce 31-17. Nel secondo quarto la manovra offensiva dei Raggisolaris è più fluida e sotto canestro trovano le contromisure a Livorno. I toscani sono bravi a rispondere con canestri pesanti ogni volta in cui i Blacks si rifanno sotto, come nel finale di primo tempo quanto Pastore sigla il 35-43: dalla lunetta Allinei segna i liberi del 45-35 dell’intervallo.

Nel secondo tempo Faenza continua a provare la rimonta, ma la Libertas risponde con i suoi tiratori, toccando il 63-47. Un parziale che non fa demordere i Blacks, bravi a crederci e a lottare fino alla fine, mostrando di volersi riscattare già in gara 2. Finisce con Livorno che vince 83-68.

Akern Livorno – Blacks Faenza 83-68 (31-17; 45-35; 63-49)

AKERN LIVORNO: Buca 8, Bargnesi 9, Fratto 17, Williams 4, Fantoni 11, Vicenzini ne, Tozzi 7, Ricci 10, Madeo ne, Saccaggi 5, Allinei 12. All.: Andreazza

BLACKS FAENZA: Galassi, Papa 3, Poletti 8, Siberna 7, Vico 14, Poggi 5, Ballarin ne, Petrucci 12, Pastore 15, Begarin 4. All.: Garelli

Arbitri: Scarfò – Parisi

Note. Tiri da 2: Livorno: 15/29, Faenza: 13/33. Tiri da 3: Livorno: 10/29, Faenza: 9/29. Tiri liberi: Livorno: 23/26, Faenza: 15/20. Rimbalzi: Livorno: 44, Faenza: 33.

Uscito per falli: Poggi