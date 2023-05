Ponte mobile chiuso da lunedì mattina: code nella zona della Darsena

Sono transitati nella mattinata di lunedì, poco prima delle 9, gli ultimi veicoli sul ponte mobile di Ravenna. Poi l’infrastruttura è stata chiusa alla viabilità. Verrà riaperta solo l’8 giugno anche se si spera di poter riuscire a svolgere i lavori di manutenzione più velocemente. Sono 20 mila i veicoli che quotidianamente attraversano l’infrastruttura e che da oggi sono stati deviati lungo i nuovi percorsi. Non pochi i disagi avvertiti lungo via Trieste e nella zona della Darsena.

Da 10 anni il ponte mobile è aperto al traffico e i lavori delle prossime settimane riguarderanno il piano viario andato a deteriorarsi in questo periodo. Il piano è in resina speciale, che ha bisogno di essere stesa a determinate temperature primaverili, ha spiegato l’Autorità Portuale in questi giorni rispondendo alle polemiche sulla scelta di iniziare il cantiere a maggio, all’inizio della stagione balneare.