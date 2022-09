Dopo il maltempo di sabato, il sole splende su Cervia: partiti gli atleti dell’Ironman

Domenica all’alba, poco dopo le 7, sono partiti gli atleti dell’Ironman di Cervia. A causa dell maltempo che ha funestato ieri il litorale, l’Ironman Italy Emilia-Romgna, in programma sabato 17 settembre, è stato rimandato a domenica, in contemporanea alla seconda gara prevista per il fine settimana, l’Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna.

I percorsi di gara e la viabiltà con le relative modifiche sono quelli che erano stati previsti nella giornata di sabato 17 settembre.

Grande lavoro nel pomeriggio di sabato per ripristinare i danni causati dal maltempo e per garantire lo svolgimento della manifestazione e la percorribilità delle strade anche nelle zone non interessate dalla gara.

Oltre ai mezzi e al personale dell’Amministrazione comunale sono stati impiegati 20 operatori, 4 automezzi, 6 autocarri, 2 cestelli elevatori per l’abbattimento di alberature pericolanti, pulizia strade da tronchi e ramaglie,contenimento degli allagamenti che hanno colpito in vari punti il Comune di Cervia-Milano Marittima. Grande contributo delle squadre dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale e Forze dell’Ordine, nonché dei mezzi della soc. HERA s.p.a. impegnata nella rimozione degli aghi di pino caduti sulle strade, particolarmente pericolosi per la viabilità ed il deflusso delle acque meteoriche.

7000 gli atleti iscritti alle gare dell’Ironman