A Ravenna l’assemblea regionale dell’AVIS: autosufficienza per sangue e plasma

Assemblea regionale Avis a Ravenna, all’Hotel Mattei, come segno di vicinanza ad un anno dall’alluvione che ha distrutto e danneggiato diverse sedi provinciali, in particolare a Castel Bolognese, Solarolo e Sant’Agata sul Santerno, verso le quali sono state destinati i ricavi di una raccolta fondi ideata dall’associazione a livello nazionale. Il 2023, in Emilia-Romagna e anche in provincia di Ravenna si chiude positivamente, raggiungendo l’autosufficienza regionale e un numero di donazioni tali da aiutare altre regioni italiane. Positivo anche l’avvio del progetto regionale di donazione dei capelli.