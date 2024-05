Domani 5 maggio, in occasione della LugoRun21K, le strade attraversate dai partecipanti alla mezza maratona saranno oggetto di una sospensione temporanea della circolazione dalle ore 9.00 alle ore 12.00 circa, per il solo tempo di transito della podistica, nelle strade urbane ed extraurbane, fino al termine del transito dei partecipanti e comunque fino a cessate esigenze organizzative.

Le strade e piazze interessate dall’evento sono: Pavaglione (piazza Mazzini), piazza dei Martiri, via della Libertà, via Risorgimento, via Acquacalda, via di Giù, viale Europa , via Umbria, via Don Bosco, via Giulio Drei, via Fulco Ruffo di Calabria, via Sabin, viale Europa, via Pescantini, attraversamento via Brignani, Parco del Loto, via Canale Inferiore Dx, via Ferrari, via Foro Boario, attraversamento via De’ Brozzi, via Circondario Ponente, via Roma, via Capozzi, via Moruzzi, imbocco Canale dei Mulini, via G. D’Annunzio, via Monti, via Ippolito Nievo, via Ferretti, via Collodi, Parco delle Lavandaie (ingresso dalla sede Consulta Lugo Ovest), uscita Parco delle Lavandaie su Via Villa, via Villa, via Canale Superiore SX, via Balzarina, via Canaletta, via Sammartina, via Villa – SP 21, via Fondagnolo, via Cantoncello, via Dei Prati, via Grilli, via Ripe di Bagnara, Aeroporto Francesco Baracca, via Ripe di Bagnara, via Grilli, via Castellazzo, via Zagonara, via Canaletta, attraversamento SP21, via Canaletta, via Sammartina, via Canale Superiore SX, via Villa, via Cento, corso Garibaldi, piazza Trisi, Pavaglione.

Per chi proviene da S. Agata sul Santerno su via Dè Brozzi, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, il traffico sarà deviato a sinistra su via Cardinal Bertazzoli. Per raggiungere il centro le arterie di via Brignani, via Mentana e via Di Giù, dalle ore 9.00 alle 11.00 saranno interessate da rallentamenti per il passaggio dei partecipanti. Pertanto, per chi proviene da via Piratello, il percorso consigliato è via Toscana, viale Europa, via Veneto e Viale Dante.