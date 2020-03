All’autolavaggio Bonavita di Ravenna (Viale Europa 198) avviene la sanificazione delle ambulanze e dei mezzi delle forze dell’ordine. L’impianto, gestito da padre e figlio, si è messo al servizio della comunità all’inizio dell’emergenza Coronavirus. Grazie ad un macchinario ad ozono, stesso procedimento utilizzato per la Sars, i veicoli vengono trattati gratuitamente e restituiti in breve tempo per poter tornare in servizio