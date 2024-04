Dalle Pescherie della Rocca al Palazzo della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, fino al Museo Baracca e Casa Rossini.

Sabato 27 e domenica 28 aprile in occasione del fine settimana del Lugo Vintage Festival tutti i musei e gli spazi espositivi della città di Lugo sono contemporaneamente aperti. Non si avrà che e che l’imbarazzo della scelta se, tra un espositore e l’altro, si vuole approfittare di questa costellazione e mappa che assume la forma di una congiunzione astrale, per fare una pausa e allargare lo sguardo visitanto le mostre e le due case museo, Museo Baracca e Casa Rossini, in un felice slalom tra i tanti luoghi di storia e bellezza nel centro storico della città.

Casa Rossini con i poetici allestimenti multimediali di Claudio Ballestracci. Il Museo Francesco Baracca con un’imperdibile mostra che connette fumetti e Formula 1 all’interno delle stanze rinnovate nei suoi allestimenti.

Ben tre mostre sul disegno contemporaneo al primo piano del Palazzo della Fondazione del Monte e Cassa di Risparmio, in piazza Baracca, da cui si gode, tra l’altro, di una delle viste più belle della città con un affaccio privilegiato sulla piazza principale, ad abbracciare la Rocca, il Pavaglione e il monumento di Domenico Rambelli dedicato allo stesso Baracca in un solo colpo d’occhio.

E infine le Pescherie della Rocca con la mostra a cura di Angelo Vintage Palace dedicata a Antonio “Tonino” Folicaldi da tutti conosciuto come Cecé.

Casa Museo Gioachino Rossini

via Giacomo Rocca 14

sabato e domenica 10-12 e 16-18

Museo Francesco Baracca

via Baracca 65

Formula Comics. Fumetti in pista

sabato e domenica 10-12 e 16-18

Palazzo Cassa di Risparmio e Fondazione del Monte

piazza Baracca 24

I disegni e le cose + Drawings From Motel + Massimiliano Fabbri/Disegni 2020-2024

sabato e domenica 10-12 e 15.30-18.30

Pescherie della Rocca

Piazza Garibaldi 1

Tonino”Cecè” Folicaldi. L’eleganza di un anticonformista

sabato e domenica 10-20

Tutti i luoghi sono a ingresso gratuito.