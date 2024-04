Ultima trasferta stagionale per il Ravenna FC che si appresta ad affrontare a Fidenza il Borgo San Donnino. La squadra emiliana è da inizio stagione in balia delle zone calde della classifica ed al momento si attesta al terzultimo posto della classifica ma gli uomini di Baratta arrivano da un ottimo momento di forma, con 8 punti in 5 gare ed una vittoria corsara a Lentigione che testimonia la forte volontà di non lasciare nulla di intentato per la salvezza.

I giallorossi si trovano ancora a -4 dal Carpi e, al netto dell’incognita del ricorso del Forlì che potrebbe accorciare le distanze, continuano a lottare per riuscire nel miracolo di riprendere i biancorossi. Un risultato che a sole due giornate dal termine pare sempre più improbabile ma che può passare solo da un risultato, una vittoria esterna. La squadra di Gadda ha risposto con veemenza all’immeritata sconfitta di Carpi e nelle ultime 5 gare ha conquistato altrettante vittorie senza reti al passivo. Nel Borgo San Donnino occorrerà prestare particolare attenzione a Ferretti, giocatore dalla grande esperienza e dal gran tiro, già in rete in 9 occasioni in questo campionato.

La situazione infermeria in casa giallorossa non ha particolari novità, mister Gadda per questa trasferta dovrà fare fronte alle assenze di Magnanini, Mancini e Pavesi, ma potrà contare sul recupero di Alluci e su un Diallo che continua a migliorare di condizione come testimoniato dagli ultimi minuti contro il Certaldo.

Le parole di mister Gadda della vigilia: “Affrontiamo una squadra che ha bisogno di punti e che arriva da un momento positivo. Noi dobbiamo andare a fare la nostra partita, stiamo facendo un campionato con dei numeri importanti e vogliamo confermarci in queste ultime due gare. I ragazzi sono pronti e si sono allenati molto bene, quindi sono sicuro che anche domani faremo molto bene. Le vicende extra campo non ci distraggono perché noi siamo spettatori. Credo che a prescindere si sia fatta una stagione bellissima e dobbiamo solo pensare a finirla nel migliore dei modi.”