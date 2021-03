E’ davvero un buon inizio quello messo in atto dal duo Lorenzo Monti-Marco Zoli dell’Asd Orbite, sponsorizzato da O.R.I. di Annamaria Altini, nel campionato italiano di beach volley a squadre nella categoria Silver maschile. Nella tappa svoltasi ancora a Rovigo nei campi allestiti al Centro Don Bosco, i due ravennati hanno, infatti, concluso al secondo posto conquistando il terzo podio in altrettante tappe, avendo in precedenza concluso al terzo posto sia la tappa di Roma che quella di Rovigo.

Dopo aver ottenuto due vittorie nella pool di qualificazione, il duo di Orbite ha superato gli ottavi battendo 2-0 (21-8, 21-14) la coppia del Beach Volley Modena e i quarti di finale imponendosi per 2-1 (15-11, 9-15, 15-8) contro Marco Mastropietro-Nicola Signoretti. Poi in semifinale Monti-Zoli sono riusciti a battere 2-0 la coppia Bezzi-Della Casa, mentre nell’atto conclusivo si sono arresi al duo della Powerbeach Marco Moro e Alberto Moro col punteggio di 2-0 (12-15, 10-15) nel derby tutto ravennate.