Davanti a diverse decine di cittadini, è stata inaugurata ufficialmente questa mattina la nuova Farmacia Comunale di Casemurate, sita in via Bagnolo 60.

All’inaugurazione erano presenti diverse autorità cittadine, primo fra tutti il sindaco Michele De Pascale. “Sono orgoglioso di inaugurare questa farmacia, e devo dire che la decisione di pianificare a Casemurate una farmacia si deve al compianto Fabrizio Matteucci e alla sua amministrazione. Dopo una serie di bandi rivolti a privati ma rimasti senza risposta, la scelta di Ravenna Farmacie è importante, perché permette di dare servizi di prossimità anche se non c’è un vantaggio economico particolare. In più, negli ultimi anni le località del forese hanno quasi sempre perso attività e servizi – dagli sportelli postali a quelli bancari -: è raro che una comunità abbia un servizio in più, che è importante non solo per le persone più anziane, che faticano a spostarsi, ma anche per le giovani coppie che devono decidere dove andare a vivere”.

Bruna Baldassarri, presidente di Ravenna Farmacie, ha definito questa nuova struttura “un avamposto, realizzato dopo un percorso complicato. Stiamo cercando di adibire le farmacie a fornire non solo farmaci ma anche a servizi specifici, da poter avere vicino a casa. E’ una farmacia piccola ma accogliente, e siamo disponibili ad ascoltare la cittadinanza per migliorarla giorno dopo giorno”.

Domenico dal Re, presidente provinciale dell’Ordine dei Farmacisti, ha aggiunto: “questa scelta cambierà la vita dei cittadini, perché ormai la farmacia è diventata un centro di servizi sanitari e amministrativi: e averla vicino – lo abbiamo capito nel corso della pandemia – è davvero fondamentale”.

Gli orari della farmacia, concordati con la comunità stessa, sono i seguenti: lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-15.30; martedì e giovedì, 8.30-129; sabato 8.30-12.30.