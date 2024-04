28 Aprile una domenica superlativa, piena di sport, energia ed emozioni quella del club di arti marziali di Ravenna, in primo piano i Campionati Italiani master di Karate e il campionato mondiale WBFC di mma Light.

A salire sul tatami del PalaPellicone di Ostia Lido è il Direttore Tecnico Vito Durante già atleta professionista presso il CSOE (centro sportivo olimpico dell’esercito) “mi emoziono ogni volta che indosso la divisa, per me è un onore essere un Graduato dell’Esercito Italiano” che conquista il terzo gradino del podio ai Campionati Italiani di Karate master FIJLKAM – Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali gareggiando nella specialità del Kumite (combattimento a contatto controllato) per la categoria Master A + 75 Kg riconfermandosi così atleta di alto valore sportivo. Oltre alla medaglia di bronzo, l’atleta si classifica al quinto posto per la categoria Master A Kata (“forme” specialità tecnico-combinatoria) dei Campionati Italiani, portando in gara il Gojushiho Sho ed il Kanku Sho, Kata avanzati dello stile Shotokan. “per la preparazione ringrazio tutti i miei atleti che mi hanno aiutato a mantenere alte le mie prestazioni e per la parte tecnica prezioso il contributo del maestro Giovanni FABBRI”.

Mentre in Lombardia andava in scena un evento di alto profilo sportivo al Palazzetto Sandro Pertini di Milano, con oltre 1000 atleti provenienti da tutto il mondo per il World Championship Open Light 2024. La nostra porta colori Giulia Garofalo al suo esordio negli sport da combattimento, conquista il titolo di Campionessa Mondiale MMA Light. Il Fight Club era presente con sei atleti in gara (Giacomo Forestieri, Andrea Piccinini, Fabio Finelli, Giulia Garofalo, Enea Sirioli, Gabriele Liverani) dei corsi di Kick Boxing, Arti Marziali Miste e Grappling guidati dall’Istruttore Tecnico Erik Fellini “il livello si è alzato moltissimo, sono molti forti gli atleti dell’ est europa, questo ci da la spinta per affrontare con più intensità i nostri allenamenti continuando con una serie di challenge e stage con le eccellenze del territorio”. All’angolo anche i nuovi coach emergenti Giacomo Siroli e Bartolomeo Perini. Molto buone le performance di tutti, con alcuni risultati di eccellenza. Si segnalano infatti i risultati di Enea Siroli che vince il primo match nel K1, dominando l’avversario per poi uscire in semifinale ai punti e di spicco l’ exploit di Andrea Piccinini che, purtroppo, non porta a casa la cintura ma conquista il secondo posto perdendo la finale per “split decision”.

Un importante traguardo per il Fight Club, l’Associazione Sportiva ravennate che si conferma in costante crescita a livello prestazionale e come offerta formativa ed educativa in supporto alle famiglie, un punto di riferimento dettato dai principi chiave delle arti marziali e sport da combattimento nel contesto cittadino di Ravenna. Pochi giorni fa La nostra Associazione Sportiva codice federale 08RA3988 è risultata al 29esimo posto a livello nazionale con il maggior numero di iscritti per la fascia d’età 4-11 anni (categorie pre agoniste) su circa 1200 società affiliate per il settore Karate fijlkam‼️ Una grande soddisfazione per il Fight Club che, dal 2017, pratica karate/arti marziali/sport da combattimento nel cuore di Ravenna. La FIJLKAM ha voluto premiarci dandoci l’ opportunità di partecipare ad un progetto di collaborazione con Paramount+ per la promozione della nuova serie tartarugheninja.