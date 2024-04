Argini ancora rotti. Venerdì i residenti di via Casale incontrano Irene Priolo: “Non siamo presenti nel piano di Figliuolo”

Venerdì la vicepresidente della Regione Irene Priolo sarà in via Casale a Faenza per incontrare residenti, proprietari terrieri e coltivatori che vivono e lavorano a due passi dalle brecce ancora aperte lungo il torrente Senio. Si tratta di voragini lunghe anche una ventina di metri, createsi durante la seconda alluvione di maggio, e che ancora oggi non sono state riparate. Durante la piena della scorsa primavera, l’acqua allagò i campi e le case.