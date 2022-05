Lunedì 16 maggio, in via Oberdan a Faenza, dalle 9 alle 17, per permettere alcuni lavori sulla sede stradale, sarà interrotto il transito nella corsia con direzione di marcia da Bologna verso Forlì tra l’accesso al supermercato Lidl (via Oberdan 50) e la rotatoria tra le vie Oberdan e Vittorio Veneto.

Queste le modifiche alla viabilità: alla rotonda I Maggio, all’incrocio tra le vie Oberdan, Risorgimento, Emilia Levante e Graziola, divieto di accesso verso il centro eccetto per i mezzi diretti al supermercato Lidl. Per i mezzi che percorrono via Oberdan dalla via Emilia verso il centro, in corrispondenza dello svincolo per il supermercato Lidl obbligo di svolta a destra verso via Zara; per i veicoli provenienti dal supermercato Lidl e diretti verso via Oberdan, giunti all’intersezione, obbligo di svolta a sinistra verso rotonda I Maggio x