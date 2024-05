Nella giornata di domenica 5 maggio l’atleta ravennate Matilda Gibini dell’edera boxing Gym è salita sul ring della Pugilistica Lucchese contro un’avversaria toscana per il torneo interregionale Emilia Romagna – Toscana. Tre riprese da tre minuti ciascuna in cui Gibini ha tenuto il centro del ring cercando continuamente il confronto con l’avversaria, la quale durante il corso del match ha subito diversi colpi duri che sono stati determinanti per il verdetto finale dei giudici. L’edera boxing Gym Ravenna rientra quindi con una meritata vittoria fuori casa.